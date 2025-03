La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables de un presunto acto ilícito en la Municipalidad Distrital de Chorrillos, luego de la difusión de un video que implicaría a un regidor en posibles irregularidades.

Como parte de las diligencias, el despacho fiscal ha dispuesto citar a los miembros del concejo municipal y a los participantes de la última sesión del concejo, así como recabar documentación y material audiovisual relacionado con el caso.

La medida busca esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en este presunto caso de corrupción en la gestión municipal.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur (Primer Despacho) abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de corrupción de funcionarios, en agravio del Estado (Municipalidad Distrital de… pic.twitter.com/poRHC7iZlW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 29, 2025

Captan a teniente alcalde de Chorrillos recibiendo dinero y solicitan su suspensión

En plena sesión del Consejo Municipal de Chorrillos se mostró un video en el que aparece el teniente alcalde, Richard Cortez Melgarejo, recibiendo un monto de dinero en una reunión privada.

El hecho ocurrió durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal presidida por el alcalde Fernando Velazco. Frente a los 13 regidores y algunos representantes vecinales, se proyectó el material audiovisual en el que se observa y escucha al regidor Richard Cortez Melgarejo (militante de Alianza Para el Progreso) abordando sobre un proceso de vacancia que al parecer se “trabó” en alguna instancia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y asegura que puede mover sus influencias para concretar ello.

“Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo”, señala la autoridad edil.

“A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar”, agrega Richard Cortez (APP) durante una conversación con un supuesto aportante.

Este último le da un fajo de dinero que aparentemente es solo la inicial. “Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar mañana te estoy dando 35 (mil soles)” , se le escucha al hombre que entrega el dinero al teniente alcalde, quien se pone a contar los billetes a pedido de la otra persona.

“Yo puedo dar fe que siempre he cumplido. Si yo pongo en riesgo el capital de terceros, sin posibilidad de retornos, yo no me meto esa jugada. Yo tengo que tener garantías de mi palabra”, se oye al regidor en otra parte de la grabación.

Tras el revelador video, varios regidores le increparon la actuación de Richard Cortez, quien también estaba en la sesión, y consideraron que se trata de un presunto acto de corrupción.

Además, pidieron la suspensión del teniente alcalde. El alcalde del distrito, Fernando Velasco, acusó al regidor de presuntamente “cobrar a proveedores”.

Tras ello, no se le permitió tomar la palabra a Richard Cortez, pues el alcalde le dijo que ahora deberá declarar ante la Fiscalía.

En su defensa, Richard Cortez, gritó que el video debía emitirse completo y acusó al burgomaestre de presuntamente amenazarlo de muerte.