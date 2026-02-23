El Ministerio Público rechazó el pedido de la Policía Nacional para detener preliminarmente a Adrián Villar Chirinos y evaluar la situación de la periodista Marisel Linares en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. La PNP consideró necesaria la detención de Villar por no haberse presentado ante las autoridades en el plazo legal, y alertó sobre un posible encubrimiento por parte de Linares, pero la Fiscalía optó por no llevar ninguno de los dos pedidos ante el Poder Judicial.

La noche del accidente marcó un antes y un después para la familia de la víctima. Gino Marzano, hermano mayor de Lizeth, relató el desconcierto que vivieron al recibir la noticia y cuestionó la falta de auxilio inmediato hacia su hermana.

“Yo hasta ahora no entiendo por qué no la llevaron a una clínica que está a menos de cuatro cuadras. Si el responsable se hubiese detenido, probablemente se habría activado el SOAT y sí podían llevarla a esta clínica”, manifestó.

Familia de la deportista recolectó evidencia clave

Horas después del atropello, la familia acudió al lugar del hecho en busca de pistas que permitieran identificar al conductor. El serenazgo les entregó repuestos hallados en la escena y, tras analizarlos con inteligencia artificial, se determinó que correspondían a un Chevrolet Cruze, aunque la identidad del responsable seguía sin esclarecerse.

La Fiscalía abrió investigación formal por homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de auxilio. En paralelo, Marisel Linares publicó un comunicado en redes sociales en el que reconoció que el vehículo implicado estaba registrado a su nombre, aunque sostuvo que no lo tenía en su poder desde septiembre del año anterior y que no conducía la noche del hecho.

Al día siguiente, Adrián Villar se presentó ante la sede policial acompañado de su abogado para entregar el vehículo, los documentos y su pasaporte, además de certificar notarialmente su domicilio y cancelar un viaje internacional programado. Su defensa, encabezada por Jefferson Moreno, afirmó que su cliente “va a asumir toda su responsabilidad por el hecho”.

Moreno descartó que Villar haya consumido alcohol la noche del accidente, respaldándose en una boleta de consumo en un restaurante y en una revisión médica posterior. No obstante, este documento no reemplaza al dosaje etílico oficial.

La defensa compartida entre Villar y Linares generó cuestionamientos por parte de la abogada de la familia Marzano, quien advirtió sobre el riesgo de coordinación previa en las declaraciones.

“No se puede patrocinar tanto a la parte, al testigo como al investigado, porque el temor es a la previa coordinación de lo que va a declarar el testigo”, señaló.

Mientras tanto, la familia de Lizeth Marzano continúa exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de todos los involucrados en el caso.