Flor Pablo: Paro del Sutep no cumple requisitos para ser reconocido como legal

La ministra de Educación, Flor Pablo, informó que el paro convocado por los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación (Sutep), para este jueves 21 de noviembre, no es legal porque no cumple con los requisitos exigidos por la ley.

"Para que uno reconozca un paro, hay una serie de requisitos que tienen que presentar y, eso no depende de mí como ministra (...) no lo han presentado con la documentación correspondiente. No han cumplido con los requisitos para reconocerlo como legal", subrayó la funcionaria durante una entrevista en Agenda Política de Canal N.

Al ser consultada si el Ministerio de Educación ofrecerá un aumento salarial para evitar que se concrete la medida de fuerza de los profesores, Pablo respondió: "En realidad no hay un aumento adicional (...) si vemos los reclamos es cuestión de volvernos a sentar en la mesa y sé que vamos a llegar a un acuerdo".

Luego, recordó que su portafolio ha concretado aumentos salariales en dos partes a los docentes y refirió que tendrán un aumento de S/200 en el 2020.

La funcionaria precisó que este lunes 18 se emite un decreto de urgencia para destinar S/200 millones y así disminuir la deuda social el Ejecutivo con los maestros, que proviene de hace muchos años.

Sutep

Por su parte, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, aseguró que se mantienen firmes en la realización del paro de los docentes este jueves, a pesar del pedido de la ministra del sector para que se suspenda.

"Lo que ha hecho la ministra ha sido más que ratificar lo positivo en el sentido de la plataforma que el magisterio enarbola para este jueves 21 de noviembre del paro nacional”, expresó.

Castro invocó a la titular de Educación hacer caso a sus demandas, ya que la deuda social con los maestros peruanos no se atiende desde hace muchos años.

"Le invocamos un mayor presupuesto para educación que es fundamental", agregó.

Cabe recordar que la ministra Flor Pablo pidió al Sutep en reiteradas oportunidades que no concrete el paro, aunque reconoció el derechos de los docentes para plantear la medida de fuerza.