La agencia “Collabs” anunció la finalización inmediata de su vínculo profesional con la influencer Francesca Montenegro, luego de que se difundieran imágenes en las que aparece reunida con Adrián Villar apenas tres horas después del accidente que le costó la vida a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

La empresa comunicó la decisión a través de sus redes sociales este miércoles 25 de febrero.

En un pronunciamiento público, la firma señaló que actuó conforme a sus políticas internas y reafirmó su compromiso con la ética, la responsabilidad y el respeto como principios institucionales.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la deportista fallecida e instó a las autoridades a realizar las investigaciones con diligencia y conforme a ley.

Cabe precisar que la influencer Francesca Montenegro, de 21 años, tiene más de 181 mil seguidores en la red social TikTok.

Recién este miércoles, tras salir de una dependencia policial, Francesca Montenegro ofreció breves declaraciones a la prensa y aseguró que no se encontraba en el vehículo vinculado al accidente.

Indicó que, al conocer lo ocurrido, pidió a la persona con la que mantuvo una relación que se pusiera a disposición de la justicia, y manifestó su solidaridad con los deudos de Lizeth Marzano.