Al tiempo de precisar que su renuncia a Alianza Para el Progreso (APP) no obedeció a un tema específico, sino a que no comparten una visión de país, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, sostuvo que muchos partidos con bancada en el Congreso, como APP, viven “de espaldas a la realidad nacional” y a muchas denuncias y quejas.

De este modo, expresó su disconformidad con el “apoyo absoluto” al gobierno del partido al cual pertenecía.

“Creo yo que ningún partido debe renunciar al control político, a la división de poderes y que el Congreso tiene dentro de sus funciones la fiscalización. Ningún partido puede decir: Yo no interpelo, yo no censuro, yo no vaco”, señaló el burgomaestre.

POSTURA

En otro momento afirmó que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, debió renunciar apenas se conoció el caso de alimentos contaminados entregados por el programa Qali Warma.

“No debía permanecer en el cargo luego de que se descubrió que a los niños de menos recursos se les daba de comer prácticamente basura. Porque eso se llama responsabilidad política”, manifestó.

También reiteró que no hubo ningún robo (de celular) en el lugar y la hora señalada por la extrabajadora del Congreso, Isabel Cajo, implicada en la presunta red de prostitución en el Legislativo. “No ha sido asaltada en Magdalena. Los vídeos no mienten”, aseveró.

