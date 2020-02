El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se mostró indignado al reclamar que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) rompió una piscina, ubicada en el distrito que gobierna, para construir una estación de la Línea 2 del Metro de Lima y no ha procedido a reubicarla, pese a que hay una promesa de por medio.

“Estoy acá en el complejo San Cosme y la verdad es que ya estoy cansado. ¡Estoy harto! La AATE nos ha prometido hace mucho que van a reubicar nuestra piscina y ahora es verano. Verán, miren esta zona, ahí al frente El Agustino, está nuestro cerro San Cosme, atrás tenemos al cerro El Pino, una zona bastante olvidada hace muchos años y ahora ni siquiera le podemos dar una piscina para el verano”, expresó molesto el burgomaestre.

Asimismo, dijo que se reunió en varias ocasiones con representantes de la AATE, pero que “no hacen nada” y esta situación le ha generado molestia a él y a los vecinos que necesitan la piscina para refrescarse en estas altas temperaturas de verano.

“Acá están construyendo la Línea 2 del Metro y nos han prometido reubicar nuestra piscina, miren el tamaño que tiene, cortada por su obra. No les ha importado ni siquiera reubicarla, tenemos reuniones y reuniones para reubicar y simplemente conversan, conversan y no hacen nada. Ahora, toda la población no puede disfrutar de una piscina que están en su derecho de tener. La verdad es que estoy cansado, el otro día rompieron las tuberías por el Porvenir, rompieron por 28 de Julio y llenaron el distrito de aguas servidas y qué pasó, nada”, dijo George Forsyth.

Finalmente, el alcalde de La Victoria mencionó que envió una carta notarial a los representantes de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima porque su paciencia ya se agotó.

“Yo ya me cansé y me cansé de estar teniendo reuniones. Así que ya les viene la carta notarial a todos los amigos. Bacán, estamos todos de acuerdo, necesitamos las estaciones, es importante para Lima, pero no se olviden de la población. Si van a romper algo, primero lo ponen y lo arreglan para que la gente lo utilice y después construyen. Nadie va a venir a faltarnos el respeto, ya nos hemos cansado”, culminó George Forsyth.

