Efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú desarticularon el último lunes una banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas en el sector H del distrito de Mi Perú, en la región Callao.

Según informó RPP, la intervención se realizó en un inmueble de la zona, hasta donde los agentes llegaron tras recibir reiteradas denuncias de los vecinos, quienes alertaron sobre la presunta venta de estupefacientes en el lugar.

Más de 1 500 envoltorios y droga en proceso de elaboración

Durante el registro del predio, los efectivos policiales incautaron más de 1 500 envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína, además de aproximadamente 500 gramos de drogas sintéticas.

Asimismo, se hallaron cerca de 500 gramos adicionales de pasta básica de cocaína en proceso de elaboración, lo que evidenciaría que el inmueble era utilizado no solo para la venta, sino también para la preparación de la sustancia ilícita.

Dos detenidos fueron puestos a disposición de Antidrogas

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a Carlos Perales, de 31 años, y a Patricia Vásquez, de 23 años. Según información policial, la mujer registra antecedentes penales por los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo agravado.

Ambos intervenidos fueron trasladados al Departamento Antidrogas del Callao, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.