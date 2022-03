Luego que la empresa estatal Petroperú anunció el alza del precio de lista de los combustibles a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que buscan establecer diálogo con las empresas de transportes para evitar eventuales huelgas.

En entrevista con TV Perú, el primer ministro explicó que con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, se está coordinando para concretar reuniones con representantes de las citadas empresas de transporte público. Agregó que también se viene dialogando con Petroperú y Perupetro.

“Nosotros hemos comenzado, por medio de ministro de Transportes y Comunicaciones, a establecer el dialogo con empresas de transportes para evitar una posible huelga”, dijo.

Al ser consultado qué otras acciones viene tomando el Ejecutivo respecto al incremento de precios de combustibles, respondió: “Estamos en proceso e incluso con [el Ministerio de] Economía, estamos estudiando el impuesto selectivo al consumo. Una serie de medidas para poder paliar esta realidad que no la hemos causado nosotros sino que es consecuencia de elementos exteriores”.

Guerra Rusia- Ucrania

En otro momento, Torres Vásquez reiteró que el Perú condenó el ataque de Rusia contra Ucrania que viene provocando a la fecha muertes y que miles de personas opten por huir de Kiev a otras ciudades alejadas de la zona de conflicto.

“El Perú se pronunció en contra de esta intervención de Rusia en Ucrania, y ahí se paró también porque no vamos a echar más leña al fuego. Lo que hay que hacer todo lo que sea posible, y todos los países del mundo para que este conflicto termine. No por medio de las armas sino por medio de la diplomacia porque está causando muchísimo daño no solo a Ucrania, a Rusia mismo, a Estados Unidos, a todo el mundo, a nosotros”, remarcó.

