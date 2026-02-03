Efectivos del Escuadrón de Rescate de la Policía Nacional del Perú recuperaron el cuerpo de Harold, adolescente de 15 años, en el distrito de Carabayllo. El menor había desaparecido el último domingo luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Chillón mientras jugaba cerca de la ribera.

Según informó la Policía, el hallazgo se produjo a seis kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente.

Joven murió al intentar rescatar al menor

Según informó América Noticias, en el mismo hecho perdió la vida Ángelo, un joven de 20 años que ingresó al caudal en un intento por rescatar al adolescente. Su cuerpo fue localizado tres horas después en un islote cercano, según relató Sonia, madre del menor.

La búsqueda de Harold, en cambio, se prolongó hasta el día siguiente y movilizó a familiares y agentes especializados en distintos tramos del cauce.

Búsqueda en condiciones adversas

De acuerdo con la PNP, las condiciones del río Chillón dificultaron las labores de rescate debido a la intensidad de la corriente en esta temporada. Los agentes realizaron un barrido por varias zonas hasta lograr visualizar los restos del adolescente a varios kilómetros del punto de origen.

Familiares indicaron que, ante la desesperación inicial, acudieron a la ribera con cuerdas, palos y una escalera, e iniciaron el rastreo antes de solicitar apoyo formal a través de la central 105.

Diligencias e investigación

Tras la recuperación del cuerpo, se notificó a las autoridades para el levantamiento del cadáver. La Comisaría de Santa Isabel asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente. Los restos del menor fueron trasladados a la morgue central para las diligencias de ley.

La Policía recomendó evitar zonas peligrosas del río, especialmente cuando el caudal presenta fuerza inusual, y los familiares solicitaron mayor vigilancia en los accesos al Chillón para prevenir nuevas tragedias.