Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en el Cercado de Lima, en un hecho ocurrido en el cruce de los jirones Pachitea y Uruguay, a pocos metros de la plaza San Martín.

Según la información disponible, el vehículo involucrado no permaneció en el lugar y huyó luego del impacto, dejando a la víctima tendida en la vía.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el conductor responsable, apoyándose en las cámaras de seguridad de la zona.