Tres profesionales de la salud del Hospital de Ventanilla se encuentran en medio de una fuerte controversia después de que se conociera que abandonaron su turno de guardia para acudir a una discoteca durante su horario laboral. Durante cuatro horas, los trabajadores dejaron desatendidos a decenas de pacientes que reciben atención diariamente en este centro de salud del Callao.

El escándalo ha generado indignación entre la población y ha motivado la intervención inmediata del Colegio Médico del Perú (CMP), que anunció medidas disciplinarias contra los responsables de este grave acto de negligencia profesional.

Proceso ético disciplinario en marcha

Ante el escándalo, la secretaria de formación ética y deontológica del Colegio Médico del Perú ofreció detalles en el medio Exitosa sobre las sanciones que podrían aplicarse a los implicados. Los médicos fueron identificados como José Alonso Jara Andavisa, Dante Manrique De Lara y Piedad Guerra Valverde y serán sometidos a un procedimiento disciplinario formal para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.

“Se abrirá un procedimiento ético disciplinario y ese procedimiento consiste en que el caso pasa a un comité de ética, en este caso del Callao donde ocurrieron los hechos, ahí hay un grupo de médicos con experiencia en estos procesos, se ubica que falta al código de ética que tenemos han infringido los médicos”, indicó.

Violación del código deontológico

La funcionaria reveló que todos los trabajadores de la salud conocen a detalle el código disciplinario que rige dentro del Colegio Médico, el cual están obligados a cumplir estrictamente como parte de su ejercicio profesional.

“El artículo 8 indica que cada médico debe conocer y acatar las normas institucionales de donde trabaja y el artículo 19 que consiste en que el médico debe ser respetuoso de su horario de trabajo”, agregó.

Estos dos artículos específicos del código deontológico serían los principales infringidos por los tres profesionales al ausentarse de sus responsabilidades durante la guardia nocturna.

Posibles sanciones

Al culminar el proceso, el comité de ética determinará cuál será el castigo apropiado para los tres profesionales de la salud que protagonizaron este comportamiento irregular. Las sanciones contempladas en el reglamento van desde una simple amonestación hasta medidas más severas como la suspensión temporal e incluso la expulsión definitiva del Colegio Médico.

Indacochea aclaró que, mientras dure el proceso de investigación, los médicos implicados podrán continuar ejerciendo sus funciones laborales normalmente.

“Una vez que detectan, confirman y evalúan, escuchando a ambas partes, el comité de ética de decide dar las sanciones y a que artículos corresponde. Para eso existe una guía de sanciones que ya está escrito. Las sanciones varían entre amonestación pública, privada, suspensión por un número de meses o años o la expulsión de la orden misma”, finalizó.

La severidad del caso y su repercusión en la atención de pacientes vulnerables serán factores determinantes para establecer el tipo de sanción que finalmente se aplicará a los tres profesionales de la salud del Hospital de Ventanilla.