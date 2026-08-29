Dos personas fallecieron durante la madrugada de este sábado 29 de agosto tras el choque entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte y un auto colectivo en la Panamericana Norte. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 155, en el límite de los distritos de Huaura y Végueta, en la región Lima.

Según las primeras informaciones recogidas de testigos y de la Policía Nacional del Perú (PNP), el colectivo cubría la ruta Barranca-Huacho cuando encontró piedras de gran tamaño sobre la carretera. El conductor habría realizado una maniobra para evitarlas y reducido la velocidad, por lo que el bus que circulaba detrás no habría podido reaccionar a tiempo.

El bus se dirigía hacia Lima cuando terminó impactando contra la parte posterior del vehículo menor. La fuerza de la colisión provocó graves daños en el colectivo y dejó a varios de sus ocupantes atrapados entre los fierros.

Las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. La presencia de las piedras también es materia de investigación, debido a que testigos señalaron que habrían sido colocadas de manera intencional en el carril con dirección de norte a sur. La hipótesis apunta a que estos obstáculos serían utilizados por delincuentes para obligar a los conductores a disminuir la velocidad y facilitar posibles asaltos.

Esta modalidad consistiría en bloquear parcialmente la carretera con objetos de gran tamaño para generar una situación de vulnerabilidad. Las autoridades deberán determinar si existe una relación entre esta práctica y el accidente ocurrido durante la madrugada.

La Policía realiza las diligencias para establecer cómo se desarrolló el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. También se busca esclarecer quiénes habrían colocado los objetos sobre la carretera y si tenían como finalidad cometer un robo.