El Ministerio de Cultura inició el procedimiento de saneamiento físico legal del sector 1 del sitio arqueológico prehispánico Paredones de Nasca, ubicado entre los distritos de Nasca y Vista Alegre.

Protección arqueológica

La medida busca que el área sea inscrita como carga cultural y Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, además de avanzar con su independización e inscripción a favor del Estado.

La disposición fue establecida mediante la Resolución N.° 000032-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura. El sector comprende una extensión de 922 mil 523.76 metros cuadrados, equivalente a unas 92 hectáreas, y cuenta con un perímetro de 5 mil 373.94 metros. Paredones conserva estructuras construidas en adobe que datan de finales del siglo XV, durante la administración del inca Túpac Yupanqui.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el procedimiento se inició debido a que la delimitación aprobada anteriormente no coincidía plenamente con la realidad física y arqueológica del lugar, pues comprendía parcialmente zonas sin contenido arqueológico y, al mismo tiempo, dejaba fuera áreas donde existen evidencias arqueológicas. Asimismo, se determinó que una de las áreas comprendidas en el sitio carecía de antecedente registral.

Con el saneamiento físico legal se busca regularizar la situación del complejo arqueológico y garantizar su reconocimiento registral como patrimonio cultural. En el caso del área que no cuenta con antecedentes registrales, se dispuso su inmatriculación a favor del Estado, representado por el Ministerio de Cultura, como parte de las acciones destinadas a formalizar y proteger legalmente este importante legado inca ubicado en la provincia de Nasca.

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