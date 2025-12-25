Un incendio de gran magnitud se registró este jueves 25 de diciembre por la tarde en un almacén de cuero situado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac.

Dicha emergencia fue reportada a las 3:16 p. m. y al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos —entre cisternas, autobombas y ambulancias— acudieron a la zona para intentar controlar el siniestro.

#LoÚltimo



Un incendio de gran magnitud afecta un almacén de cuero en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro, en el Rímac.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/NLgP8Hdw0B — Canal N (@canalN_) December 25, 2025

Las llamas también se extendieron a otros inmuebles situados en la parte posterior del edificio donde se originó la emergencia, por lo que los bomberos redoblan esfuerzos para lograr su control.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Canal N, el inmueble afectado se ubica a pocos metros de un grifo, situación que ha generado preocupación entre los vecinos de esta zona.

Una vecina declaró al citado medio que el fuego se habría iniciado en un ambiente que funcionaba como almacén de material sintético.