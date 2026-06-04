El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizó por primera vez en el Perú un simulacro de interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones ocasionado por un fenómeno natural en la región Ica.

Simulación ante sismos

Especialistas de la UIT fueron enviados especialmente para este ejercicio, el cual fue desarrollado bajo un escenario simulado de un sismo de 8.8 grados, con epicentro frente a Pisco (Ica) y percibido a nivel nacional. Con esta actividad se evaluó las acciones y capacidad de respuesta, coordinación y toma de decisiones de los principales actores involucrados en situaciones de desastres naturales extremos que puedan afectar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el país.

El evento contó con la participación articulada de entidades del Estado, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ica, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Asimismo, estuvieron representantes de las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y las Fuerzas Armadas del Perú.

Esta articulación busca asegurar que, ante un fenómeno de tal naturaleza, el trabajo conjunto se manifieste en una reacción rápida y efectiva para atender los efectos de sismos.

Durante el taller, se señaló que el OSIPTEL tiene protocolos operativos y normativos apropiados ante afectaciones de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, cuenta con un centro de monitoreo capaz de verificar a nivel nacional y en tiempo real si las estaciones base celulares se encuentran operativas tras un fenómeno natural extremo.

Aunque los últimos sismos no han generado interrupciones totales ni afectaciones relevantes, el OSIPTEL subrayó que estos talleres son clave para asegurar una reacción rápida y coordinada ante emergencias de mayor escala, donde la caída de las comunicaciones impacta también en diversos servicios públicos y privados que funcionan a través de internet.

Los resultados obtenidos en este taller son fundamentales para actualizar protocolos, mejorar equipamiento, tomar acuerdos anticipados y fortalecer las redes institucionales para optimizar la atención de emergencias futuras, con la finalidad de garantizar la continuidad o el rápido restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones ante la ocurrencia de fenómenos naturales extremos.

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