Un incendio se registra en un almacén de plástico en Puente Piedra, en el jirón los Ficus, a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

El siniestro fue reportado a las 11:42 a. m. del 7 de diciembre, de acuerdo con el sistema de emergencias de la institución. El humo negro es visible desde distintos puntos del distrito.

Más de 15 unidades trabajan en la zona

El reporte oficial indica la movilización de al menos 18 unidades, entre motobombas, cisternas, ambulancias y equipos de rescate. El estado del incidente aparece como “Atendiendo”, lo que significa que las labores continúan en curso.

Ubicación del siniestro

El incendio se reporta en un punto registrado en el jirón Los Ficus, a la altura del kilómetro 25 de la avenida Panamericana Norte, en Puente Piedra. Se trata de una zona industrial y comercial donde operan almacenes y depósitos.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles personas heridas o daños materiales específicos.

Bomberos trabajan para controlar el fuego

Los bomberos emplean cisternas y líneas de agua para evitar que las llamas se propaguen a estructuras cercanas. Debido al humo denso, se recomienda a los vecinos mantenerse alejados del área y evitar el tránsito por el tramo afectado de la vía.

Sin embargo, desde transmisiones de TikTok usuarios reportan que los bomberos presenten problemas por el poco abastecimiento de agua.