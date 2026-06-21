Un incendio registrado en el distrito de Chorrillos afectó a tres viviendas la tarde de este domingo en una zona residencial del sector. La emergencia se habría originado por un cortocircuito y se extendió rápidamente a inmuebles contiguos.

El siniestro ocurrió en el cruce de la calle Carlos Alcorta con la avenida Ferrocarril, donde vecinos alertaron sobre la presencia de fuego y humo. Las familias que se encontraban en el lugar vivieron momentos de tensión mientras se desarrollaban las labores de control.

¿Cómo se extendió el incendio?

De acuerdo con los primeros reportes de los afectados, el incendio se habría iniciado en una de las viviendas por una falla eléctrica. El fuego avanzó hacia otras dos casas ubicadas a los lados del predio inicial.

La rápida expansión del incendio obligó a los vecinos a evacuar sus viviendas ante el riesgo de que las llamas alcanzaran más estructuras. Las condiciones del siniestro dificultaron el intento de rescate de pertenencias por parte de algunos residentes.

Seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a la zona para controlar la emergencia. El trabajo se concentró en evitar la propagación del fuego hacia más inmuebles del sector.

Durante la intervención, algunos vecinos intentaron ingresar a las viviendas afectadas para recuperar objetos personales. El acceso fue restringido por la Policía Nacional debido al peligro que representaban las estructuras comprometidas.

El incendio ocurrió en una fecha en la que varias familias se encontraban reunidas por la celebración del Día del Padre. La emergencia interrumpió las actividades familiares en la zona debido al avance del fuego.

Tras varios minutos de intervención, los bomberos lograron controlar el fuego y evitar su expansión a otras viviendas cercanas. La emergencia fue contenida sin que se reporten personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Las tres viviendas involucradas registraron daños materiales de distinta magnitud tras el siniestro. Las familias afectadas deberán evaluar las pérdidas ocasionadas por el incendio.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar con precisión el origen del incendio. La principal hipótesis apunta a una falla en el sistema eléctrico de una de las viviendas. Mientras tanto, los vecinos de la zona retornaron progresivamente a sus actividades tras la emergencia.