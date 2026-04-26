El Ministerio del Interior del Perú (Mininter) informó que el incendio registrado en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, ubicada en Puente Piedra, fue controlado sin generar mayores riesgos ni víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue atendida de manera oportuna por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que desplegó seis unidades y más de 20 efectivos para enfrentar el siniestro.

Emergencia fue controlada sin mayores daños

Según el comunicado difundido por el Mininter, el incendio fue catalogado como código 1, lo que permitió una intervención rápida para evitar su propagación a otras áreas del recinto policial.

Las labores se realizaron en coordinación con personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes apoyaron en las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

El siniestro se registró la mañana del domingo 26 de abril de 2026 en las instalaciones de la escuela policial.

Continúan labores de remoción de escombros

Tras el control del incendio, las autoridades informaron que actualmente se realizan trabajos de remoción de escombros, con el objetivo de evitar riesgos adicionales y asegurar el área afectada.

Asimismo, se indicó que las acciones ejecutadas permitieron evitar consecuencias mayores en la infraestructura y garantizar la seguridad del personal presente en el recinto.

Las causas que originaron el incendio continúan en evaluación por las autoridades competentes.