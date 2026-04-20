Un fuerte incendio se registró la tarde del domingo en un taller textil ubicado en la asociación provivienda Eliane Karp, en el distrito de Carabayllo, Lima Norte. El siniestro destruyó más de seis viviendas y dejó a decenas de familias sin hogar tras perder sus pertenencias.

De acuerdo con los vecinos de la zona, las llamas se propagaron con rapidez debido a los materiales inflamables almacenados dentro del taller. La mayoría de las viviendas afectadas eran de construcción prefabricada, lo que impidió que sus propietarios pudieran resguardar sus bienes antes de que el fuego las consumiera por completo.

Los residentes dieron aviso al Cuerpo General de Bomberos, cuyos efectivos llegaron en minutos para atender la emergencia. A pesar de su intervención, no fue posible evitar que el fuego terminara de destruir las viviendas comprometidas.

Según el reporte de Exitosa, entre los damnificados se encuentran personas de la tercera edad, menores de edad y adultos que quedaron sin un lugar donde vivir. Una de las afectadas relató que se encontraba lejos y fue alertada sobre el incendio que terminó consumiendo su vivienda.

Indeci y Municipalidad de Carabayllo iniciaron coordinaciones para atender emergencia

Durante la noche, los vecinos damnificados organizaron una olla común para cubrir su alimentación de forma temporal. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, también se hizo presente en el lugar para verificar el desarrollo de las labores de atención.

La Municipalidad de Carabayllo inició coordinaciones con los damnificados para gestionar la entrega de ayuda humanitaria. Según se informó, los afectados pasaron la noche en viviendas de familiares y conocidos mientras se concreta dicha asistencia.

La entidad municipal precisó que el incendio urbano registrado el 19 de abril en la urbanización Carolina causó daños a ocho viviendas en total.

“Municipalidad Distrital de Carabayllo coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las personas damnificadas tras incendio urbano ocurrido el 19/4 en la Urb. Carolina que, hasta el momento, causó daños a 8 viviendas. Los bomberos extinguieron el fuego. Familias pernoctan en predios de parientes”, se lee en el comunicado.