Un grupo de escolares fueron atacados con disparos de arma de fuego en las inmediaciones del colegio 3063 Patricia Natividad Sánchez, ubicado en el distrito de Independencia. El hecho ocurrió en la parte posterior del centro educativo, cuando los estudiantes se encontraban en la vía pública.

El ataque quedó registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. En las imágenes se aprecia a cuatro escolares caminando juntos, aún con el uniforme deportivo de su institución, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Detalles del ataque

De acuerdo con el registro, el vehículo se detuvo a un costado del grupo. Uno de los ocupantes descendió y realizó varios disparos directamente contra los menores.

Uno de los adolescentes intentó alejarse corriendo para evitar los impactos. Sin embargo, fue seguido por el atacante, quien continuó disparando hasta que el menor cayó sobre el pavimento y perdió el conocimiento.

Tras efectuar los disparos, el agresor volvió a subir a la motocicleta. Ambos sujetos abandonaron el lugar de inmediato sin que se registrara su captura en ese momento.

Como consecuencia del ataque, uno de los escolares no resultó herido. Los otros tres fueron trasladados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres.

Según la información médica preliminar, uno de los adolescentes presenta una herida de bala en el abdomen. Otro resultó con una lesión en el brazo y un tercero en la pierna.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para asegurar el área donde ocurrieron los hechos. La zona fue acordonada mientras se iniciaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades señalaron que no se descarta que el ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar el motivo del atentado.