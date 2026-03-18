Un joven vendedor de pollos fue baleado a plena luz del día en los alrededores del mercado El Ermitaño, en el distrito de Independencia.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, un individuo desconocido se aproximó al puesto de la víctima haciéndose pasar por cliente y luego sacó un arma para disparar en múltiples ocasiones.

El joven vendedor de pollos logró sobrevivir al ataque armado, aunque resultó con una herida de gravedad en una pierna, por lo que fue evacuado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece bajo observación médica.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y cercaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta seis casquillos de bala.

La víctima fue identificada como Jesús Renato Antonio Abrego, de 26 años de edad.

Las investigaciones permitirán determinar el móvil del atentado, aunque no se descarta que esté vinculado a posibles extorsiones contra el comerciante.

Cabe señalar que el mercado El Ermitaño cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían ser clave para identificar al autor de los disparos.