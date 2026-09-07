Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, inició trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en ambas márgenes del río Chillón. La acción beneficiaría por lo menos a 50 familias de los sectores Puente Macas I y II, en el distrito de Santa Rosa de Quives.

Los trabajos se ejecutan en el marco del Decreto Supremo n.º 124-2026-PCM, con una inversión superior a S/ 1,35 millones. El objetivo es mitigar el riesgo de desbordes, mejorar la capacidad hidráulica del cauce y reducir la acumulación de material que podría obstruir el flujo del agua.

Además, se refuerza la protección de las zonas agrícolas y de la población aledaña frente a precipitaciones intensas, producto del fenómeno meteorológico.

Como parte de las labores, se desarrollan la limpieza y descolmatación de 1 730 metros de cauce, conformación de 3460 metros de bordos, a fin de proteger 100 hectáreas de cultivos, como col, brócoli y maíz.

Oscar Olivera Cusilayme, director ejecutivo de Agro Rural, afirmó que la prioridad es proteger los medios de vida de las familias dedicadas a la agricultura familiar.

Asimismo, anunció que se continuarán con los trabajos en diversas regiones del país.