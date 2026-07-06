Una nueva línea de investigación ha surgido en el caso del asesinato de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, luego de que la Fiscalía detectara la duplicidad de la placa de un vehículo que, según las pesquisas, siguió a la víctima antes del crimen. Este hallazgo permitió a la División de Homicidios de la Dirincri identificar a dos personas consideradas claves para esclarecer la logística del homicidio.

Un informe de “Punto Final”, da cuenta que el avance de la investigación se produjo tras la declaración de Santiago More Ríos, quien reveló que en febrero de 2024 conoció en Piura a dos ciudadanos venezolanos que le solicitaron realizar trámites administrativos vinculados a un vehículo, debido a que ellos no podían efectuarlos directamente.

Los investigadores sostienen que dichos procedimientos estarían relacionados con el automóvil utilizado en el seguimiento de la víctima.

Como parte de las diligencias, se identificó a los presuntos intermediarios como José Molina Guerrero y Clever Quinteros. Sin embargo, al verificar la identidad de Molina Guerrero en los registros migratorios, las autoridades detectaron inconsistencias entre los datos oficiales y la descripción brindada por el testigo, lo que abrió la posibilidad de que se hayan utilizado identidades falsas, según informa el dominical.

Ante ello, peritos de Criminalística elaboraron dos identikits con base en el testimonio de More, los cuales son comparados con las bases de datos de Migraciones. No obstante, la búsqueda enfrenta dificultades debido a que varios ciudadanos extranjeros habrían ingresado al país de manera irregular y no figuran en los registros oficiales.

Las investigaciones apuntan a la existencia de un operador logístico encargado de coordinar el seguimiento de Andrea Vidal y de una red dedicada a obtener placas para “mimetizar” vehículos utilizados en actos criminales.

Asimismo, la Dirincri continúa recabando testimonios y mantiene abiertas otras líneas de investigación para identificar tanto a los responsables de la logística como al autor intelectual del asesinato.