Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz Danna Ben Haim, conocida por dar vida a ‘Betty’ en la serie “De vuelta al barrio”, difundió la compleja experiencia que pasó cuando un sujeto identificado como Jaime Cillóniz la retuvo en un ascensor durante casi 15 minutos.

“Comparto con ustedes lo que me pasó hoy. El contexto: tenía una prueba de vestuario y cuando me dieron la dirección me dieron el número de departamento equivocado. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta qué me había confundido de piso”, contó la actriz.

DETENIDO POR LA POLICÍA

Miembros de la Policía Nacional del Perú intervinieron a Jaime Cilloniz, debido a que intentó retener a la actriz por cerca de 15 minutos en su departamento.

En las imágenes compartidas por redes sociales se observa al sujeto que es detenido por efectivos policiales. El expresentador de televisión se resiste y pide la presencia de un abogado.

CORREO - Jaime Cillóniz es detenido por la policía tras denuncia de Danna Ben Haim por intento de secuestro