Un sujeto fue detenido tras intentar asaltar a una mujer simulando portar un arma de fuego en el distrito de Jesús María.​ El incidente se produjo en la cuadra 1 del jirón Diego de Almagro, a pocos metros de la avenida Brasil, cuando la víctima se encontraba al interior de una cafetería. Las cámaras de vigilancia del establecimiento documentaron el momento exacto en que el delincuente se aproximó sigilosamente a la mujer.​

El ladrón intimidó a su víctima exigiendo silencio mientras con el otro brazo simulaba tener un arma oculta en su pantalón. Sin embargo, la mujer se resistió al robo y protagonizó un forcejeo con el atacante. Durante la confrontación, el delincuente la empujó violentamente contra la puerta del negocio hasta lograr arrebatarle el celular. El episodio causó pánico entre los presentes, especialmente porque había menores en el lugar.​

Otra clienta que presenció los hechos intentó alcanzar al malhechor, pero no consiguió detenerlo.​

Policía y Serenazgo lograron captura del delincuente

El asaltante emprendió la huida con dirección a la avenida Brasil, pero los gritos de auxilio de la agraviada alertaron a los agentes de serenazgo quienes se encontraban patrullando cerca. A la persecución también se integró un efectivo policial, quien realizaba diligencias cerca al lugar de los hechos.

Ambas autoridades lograron interceptar y reducir al delincuente, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía. Al momento de su captura, el sujeto manifestó sentirse “asustado” por lo que había cometido. El teléfono celular fue recuperado después de que el ladrón lo lanzara durante su intento de escape.​

Los residentes de la zona aprovecharon la presencia de la prensa para alertar sobre los recurrentes robos que sufren en el distrito. Ante la percepción de falta de sanciones efectivas, los vecinos han adoptado realizar fotografías a los delincuentes capturados y colocar las imágenes en postes de alumbrado público como advertencia para la comunidad.