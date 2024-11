El cumbiambero John Kelvin fue detenido nuevamente por violencia doméstica, esta vez a raíz de una denuncia presentada por su actual pareja, Glenda Rodríguez.

La mujer, de 37 años, acusó al cantante de agredirla físicamente. Rodríguez ya había denunciado previamente agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de Kelvin.

Según su testimonio, los ataques ocurren con frecuencia cuando el cantante consume alcohol. La pareja, que lleva varios meses de relación, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática debido a estos hechos.

Publican aterrador audio de actual pareja de John Kelvin

Magaly Medina publicó unos audios de Glenda Rodríguez, actual pareja de John Kelvin, donde esta teme por su integridad y deja entrever que recibió amenazas del cantante.

“Él va a venir en estos días y me va a golpear, me quitaron el celular, me lo quitaron y no pude grabar”, dijo Glenda Rodríguez en llamada telefónica.

Denunció que recibió amenazas por parte del cumbiambero luego de que se conociera que la golpeó. Esto habría influenciado para que cambie su versión en 180° grados.

“Él sabe que si yo lo denuncio, él se va automáticamente preso... por eso yo tenía miedo de denunciarlo”, añadió.