En la siguiente entrevista, Jorge Gómez Reátegui, presidente de Sedapal, sostiene que no es fácil atender a una ciudad como Lima que crece con 12 millones de habitantes y que los procesos de ampliación de las redes toman su tiempo.

¿Cuál es su balance de estos primeros meses del año respecto a la influencia de los factores climáticos y su relación con el servicio de agua potable en Lima?

Este año ha sido atípico. El primer trimestre no se registró ninguna afectación al servicio de agua por las lluvias y huaicos. Desde noviembre empezaron las lluvias, pero no tuvieron efectos de huaicos. Los tres primeros meses del 2024 hemos podido captar un promedio 18.5 m3/s, inclusive, hemos tenido topes en el Rímac de hasta 50 m3/s, lo que yo considero espectacular.

¿Qué significan estos indicadores?

Significa que Dios nos bendijo este año. Después de muchísimo tiempo, nuestros reservorios, a 4,500 metros en Junín, no se llenaban. Arriba tenemos 331 millones de metros cúbicos de reserva.

Pese a ello, anteriores gestiones de Sedapal advertían un desabastecimiento en Lima.

Así es, pero los primeros meses del año hemos podido captar un promedio de 18.5 m3/s y esto nos ha permitido asegurar el abastecimiento de este recurso para Lima y Callao.

¿Hasta cuándo está garantizado el abastecimiento para Lima?

Todo el año. Aquí trabajamos de año en año. Lima está supeditado al cambio climático.

Los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y Villa María del Triunfo (VMT) son los más afectados por cortes de agua, ¿qué tarea realiza su gestión para enfrentar esta situación?

En lo que siempre se han preocupado las administraciones en Lima y Callao, y usted ha escuchado esa palabra mágica, es en la “ampliación de las brechas”. Hemos estado viendo eso, en este directorio -muy técnico, eso sí, no político-, pero de qué nos sirve cerrar las brechas, es decir, ampliar las redes, tanto de agua y desagüe en Lima, si no tenemos un trabajo de búsqueda nuevas fuentes de agua.

¿Ahora no cuenta con esas fuentes?

Estamos en un proceso de ampliarlas, pero eso cuesta dinero. Hay lagunas arriba que no están conectadas con el sistema de captación del río Rímac.

¿Ese es el principal problema de los cortes de servicio?

Sí, es uno de los problemas que tenemos. Por eso es que en VMT y en SJL estamos haciendo un proyecto millonario, después de muchísimos años, que es Rinconada, que nos permitirá dar agua 24 horas a más de medio millón de estos distritos, incluido Villa El Salvador.

Un informe señala que al mes se registran unas 710 ocasiones de afectación de servicio, lo que equivale a 24 casos cada día, algo muy preocupante.

Bueno, mire, nuestro país no es ordenado, planificado, nosotros tenemos tuberías de redes primarias y secundarias con una antigüedad promedio de casi 60 a 70 años, y el mantenimiento no ha sido tan rápido como la ampliación de las redes. Entonces, hay tuberías que ya están dañadas, que tienen fugas de agua.

¿Tienes previsto algún corte masivo de agua a corto plazo a raíz de un cambio de tubería o empalmes?

Lima tiene casi 16 mil km de redes, de las cuales más de 1000 km de tuberías son primarias, tuberías de más de 2 metros. Después hay casi 15 mil km de tuberías secundarias que se bifurcan por diferentes sitios de la ciudad. No es un trabajo fácil, de la noche a la mañana yo no puedo arreglar todos los errores que hubo... bueno, no llamarlos errores. Los procesos de ampliación de las redes toman su tiempo, hay que analizar la parte técnica, los expedientes y los términos de referencia.

Le preguntaba porque, como usted recordará, el año pasado hubo un gran corte no programado que puso en la mira a Sedapal.

No, todos los cortes son programados. El corte que hubo en octubre estaba programado. Había un proyecto que iba a costar casi 200 millones de soles.

Pero no se comunicó a la ciudadanía sobre su verdadera dimensión.

Aceptamos ese error, yo llegué en esa crisis y se filtró una nota a un medio, que lo hizo muy grande. Yo llegué a la semana que se puso esa nota que realmente causó una crisis psicológica.

Pero no se puede culpar al mensajero por esta situación

Nosotros lo enfrentamos, yo llegue allí, junto con la señora ministra. A mi me trajeron para solucionar el problema, y se acuerda usted que la crisis iba a ser de 72 horas, que se quedaban (sin agua) 4 millones de personas de 22 distritos de la zona sur, pero los medios sacaron notas por todos lados y confundieron un poco a la población, y al final todo Lima se vio involucrado.

¿Qué corte de gran envergadura se prevé a corto plazo?

No hay ninguno programado para este año. Y otra cosa, nuestro promedio de solucionar los problemas son seis horas, mucho menos que otros países de América Latina.

Puede ser corto, pero la incidencia tiene una duración promedio de siete horas…

Seis horas de promedio, pero fíjese, no es fácil atender a una ciudad que crece con 12 millones de habitantes, mis tarifas son ínfimas, no puede ser que yo tenga una tarifa… ojo, comparado con otros países de América Latina, Perú tiene la tarifa más baja de las empresas de agua y saneamiento. ¿Entonces cómo yo puedo hacer una empresa mejor cada día si mis tarifas son más bajas? Espero que Sunass se siente a analizar sus formulaciones, porque si yo, que soy el más grande del Perú, que tengo casi el 50% del país en responsabilidad, entonces se imaginarán cómo estarán las otras empresas de agua potable, las EPS en provincias, que están mal económicamente.

Jorge Gómez Reátegui

Presidente de Sedapal. Licenciado en Ciencias Administrativas y Económicas por la universidad de Uppsala (Suecia). Cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privada. Fue gerente comercial de Sedapal (2015-2017).

