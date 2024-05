Los vendedores de droga de la zona de jr. Lima, en el distrito de Pueblo Nuevo, utilizaban a un menor de edad para transportar ketes de pasta básica de cocaína. Los agentes de la comisaria local descubrieron la operación de esta red y detuvieron a A.S.R.Ch. de 14 años. Este tenía oculto entre sus prendas de vestir una bolsa en cuyo interior se encontró los envoltorios de papel periódico con la ilegal sustancia.

No pudo escapar

El equipo policial se encontraba realizando patrullaje integrado, cuando notan a dos sujetos a bordo de un mototaxi que iban del jr. Lima con dirección a la av. Artemio Molina. Estos huyen al darse cuenta de las autoridades y regresan hacia la arteria de donde salieron. El trimoto se estaciona en el frontis de un minimarket y enseguida baja el chófer para esconderse. Los efectivos intentaron detenerlo, pero aparecen amenazantes un grupo de hombres y mujeres.

El menor de 14 años no pudo escapar y con apoyo policial se restauró el orden. Pero, aparecieron más personas que intentaban liberar al retenido, que estaba en posesión de droga. Los agentes decidieron llevarlo a la comisaria y al realizarse el registro personal se descubre que tenía en total 224 ketes con pasta básica de cocaína. “Las bolsas de droga no son mías me las puso mi tío Maycol en una casa que me llevó”, confesó este.

Según una fuente consultada por este medio la policía solicitó la presencia del fiscal de turno para ingresar a la casa en donde se había refugiado el conductor del mototaxi. Sin embargo, el representante de la fiscalía no llegó y se frustró la diligencia. En consecuencia, el sujeto que se presume conoce la procedencia de la droga quedó en libertad.

VIDEO RECOMENDADO