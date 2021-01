El ministro del Interior, José Elice, informó que “ya casi está identificado” el policía que empleó un armamento prohibido durante las marchas ciudadanas del pasado 14 de noviembre de 2020, cuando se produjo la muerte de los jóvenes Jack Pintado e Inti Sotelo, producto de la represión policial.

“Un policía aparentemente ha usado un arma indebida, es uno solo, un irresponsable. Pero la policía ha usado las armas permitidas, por ahí uno usó el arma indebida. El ministro del Interior y el comandante general de la policía no tienen un aparato para saber el comportamiento de cada uno de los policías como en las películas. Los policías son seres humanos que pueden cometer algo fuera de las normas, pero no se puede culpar a todo el cuerpo policial por eso”, aseveró.

“El policía ya está casi identificado. El Ministerio Público tiene toda la información, no puedo revelar detalles no porque no quiera, sino porque la investigación es reservada y tenemos que respetar la ley”, agregó.

En el acta fiscal de la necropsia que se le aplicó a Jack Pintado se menciona que se trata de “diez esferas de plomo- perdigones”, los cuales están prohibidos para el manejo de manifestaciones.

Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha indicado en un informe reciente que La policía de Perú hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza” durante las protestas en noviembre contra la designación de Manuel Merino.

Con relación a la respuesta policial frente a la inseguridad ciudadana, Elice aseveró que la PNP viene realizando su máximo esfuerzo para combatir la delincuencia, pero que sus recursos son limitados.

“La policía no puede estar en todas partes. Son muchos los problemas y tampoco vamos a solucionar eso en un mes, estamos trabajando durísimo en cada uno de los planes”, expresó.