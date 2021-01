El ministro del Interior, José Elice, negó que el haber asumido la responsabilidad política de los fallecidos durante las protestas contra la ley del nuevo régimen laboral agrario signifique que presente su renuncia, en respuesta a los congresistas de diversas bancadas que exigieron que deje el cargo.

“Responsabilidad política no significa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que tenga que renunciar. No tengo ningún problema en renunciar, no sueño con se ministro ni he soñado con ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, respondió ante la Comisión Permanente.

“En términos prácticos, la responsabilidad política es estar aquí, ante ustedes, la representación nacional, el órgano de continuidad del Parlamento que es la Comisión Permanente [...] Es dar la cara frente a ustedes cuando soy invitado”, indicó.

Elice respondió así a congresistas de diversas bancadas como Ricardo Burga de Acción Popular, Diethell Columbus de Fuerza Popular y Jim Ali Mamani de Nueva Constitución que señalaron que José Elice debía renunciar como ministro del Interior luego de haber reconocido en declaraciones a medios de comunicación que se consideraba como “responsable político” de los muertos durante las protestas contra la ley agraria en diciembre del 2020.

“Si algo aprendí de Valentín Paniagua es lo que acabo de decir, lo que significa responsabilidad política, qué significa ser responsable frente al país [...] Aprendí esto que se llama institucionalidad, dar la cara, aceptar la responsabilidad política y presentarme ante el Congreso cuando soy llamado, comparecer ante una interpelación y, si soy censurado, renunciar de inmediato”, manifestó el ministro.

Experiencia y protestas en noviembre

José Elice también respondió a los cuestionamientos que recibió por una falta de experiencia en el sector del Ministerio del Interior que le hicieron legisladores como Otto Guibovich (Acción Popular) y Columbus.

“Pregunto, al congresista Guibovich por ejemplo, ¿cuántos de los ministros que me han antecedido han sido expolicías y exmiembros de las Fuerzas Armadas? Muchos. ¿Y eso ha hecho la diferencia? Esta es la policía que he heredado y se pretende que, en poco más de un mes, yo transforme aquello que ha venido deteriorándose y casi ha sido abandonado por los políticos por décadas”, indicó.

El ministro concluyó su participación ante la Comisión Permanente haciendo una diferenciación entre las responsabilidades por los fallecidos durante las protestas ocurridas en noviembre, contra el régimen de Manuel Merino tras la vacancia de Martín VIzcarra, y las de diciembre del 2020. Esto por las críticas desde miembros de Acción Popular, incluyendo al propio Merino de Lama.

“Las hipótesis son diferentes. Ahí (en noviembre) aparentemente, porque no soy fiscal ni juez, la PNP recibió órdenes de personas que aún no están determinadas y que parece que fueron órdenes superiores. Pero hay que descubrir quién puso a la policía en esa situación de desconfianza frente a la población usando una cantidad monstruosa de gases irritantes, intensificando a mi parecer de manera exagerada el uso de la violencia”, comentó.

“En cambio, en lo que es consecuencia del conflicto agrario es diferente. No hubo orden de intensificar o utilizar las órdenes que no están en el marco de la ley”, añadió.

José Elice se presentó de manera virtual, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ante la Comisión Permanente para responder por los fallecidos durante las protestas al norte del país en contra de la ley agraria.

