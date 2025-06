La Municipalidad de Lima le dio luz verde a la denominada Arena de Lima, que sería levantada en terrenos del Parque de Las Leyendas para acoger eventos masivos con 20 mil espectadores. En diálogo con Correo, el arquitecto y exalcalde de Barranco, José Rodríguez Cárdenas, analiza la situación.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de la Arena de Lima?

Primero, todo el Parque de las Leyendas es parte de un complejo arqueológico, tiene restos arqueológicos, y posiblemente edificaciones precolominas. Cuando se le pone una zonificación recreativa a algo, se planea usar estructuras muy ligeras, espacios de deporte, lugares de caminata, parques, cosas de ese tipo, pero no haces excavaciones, no metes maquinaria para construir una mega construcción que alberga a 20 000 personas. Eso implica excavaciones y cimentaciones. ¿Qué va a pasar cuando encuentren restos arqueológicos, con una inversión de ese tipo en curso? No la van a descartar.

¿Lima necesita más de estos espacios?

Es un tema complicado. Este tipo de espacios son necesarios. Lima necesita no solamente uno, necesita muchos, pero ¿Por qué hacerlos en lugares que ya están congestionados? La avenida Riva Agüero, en el cruce con La Mar, es un problema de tránsito permanente. Entonces, ¿por qué no buscar sitios adecuados que tengan una accesibilidad mejor resuelta? Ese es un primer tema a resolver. Hay muchos distritos que merecen este tipo de inversiones para poder generar mayor desarrollo.

¿Cuál sería un lugar más óptimo para ese tipo de proyectos?

Se me ocurre, por ejemplo, Villa El Salvador, que tiene zonas con terrenos grandes. Hay zonas industriales que están en medio de zonas ya ‘extra-residenciales’. Podría encontrarse lugares con fácil accesibilidad. El norte también hay espacios, aunque también hay problemas de accesibilidad. Habría que resolver la accesibilidad primero antes de pensar en las concentraciones masivas de personas. Lo de la playa es un ejemplo. Han hecho un domo en San Miguel y el Circuito de Playas colapsa cuando hay eventos. Tienes una recatafila de taxis esperando gente, lo que reduce de tres a uno los carriles en la vía. Cada vez que hay un evento en el domo hay problemas.

¿Cuál es el problema a resolver?

La conectividad, la fluidez vehicular. Cuando hay conciertos en los estadios, en el Nacional, en el Monumental, también hay problemas de tráfico. Entonces, no estamos aprendiendo de los problemas que ya se vienen generando en la ciudad cada vez que hay eventos masivos.

¿Entonces, Lima no está preparada para este tipo de recintos?

Yo creo que no, porque Lima, así como está, sin ningún recinto adicional, tiene problemas de conectividad bastante serios. Sino veamos cómo es nuestro tráfico, veamos lo que demora trasladarse de un lado a otro. Si la municipalidad empieza a garantizarle a la ciudad que está trabajando en la fluidez de la movilidad, el siguiente paso es pensar en resolver los equipamientos pendientes. Necesitas resolver la zonificación, ordenar tus usos, dónde vive la gente, dónde están las zonas comerciales, cómo se resuelve la fluidez de todo y sobre eso empiezas a ponerle los proyectos recreativos. En cambio, aquí es al revés. Esto también se ve en centros comerciales.

Los cuestionamientos se han centrado solo en la afectación por el ruido…

De acuerdo con lo que he leído, el espacio es cerrado y no va a generar ruidos, pero si creemos que los efectos de un centro de espectáculos masivos están relacionados solo con el ruido, estamos equivocados. Según lo que se ve en el mapa (Google Maps),la que sería la playa de estacionamiento de la Arena, estaría a unos metros de los animales. Hay un felinario al lado. Deberían ser un poco más claros para empezar y decir cuál es la ubicación exacta.

Es como si la improvisación reinara en estos temas…

Es la improvisación y la agenda que, como siempre, la marca el inversionista. Yo no satanizo al inversionista, pero esta tiene que encajar como piezas de rompecabezas. Si quieren meter un cuadrado dentro de un círculo, van a provocar problemas. Normalmente estos proyectos están ubicados en lugares donde hay un colchón verde alrededor, que no tenga gente viviendo cerca. Creo que la municipalidad tiene que tener un pie adelante en la planificación de los lugares y no al revés.