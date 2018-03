Joven ambulante agredido por sereno de Miraflores: "Soy trabajador, no ladrón ni delincuente" (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Joven universitario que se gana la vida vendiendo desayunos en Miraflores y fue agredido por sereno de esa municipalidad concedió una entrevista exclusiva al periodista Beto Ortiz para el programa 'Beto A Saber' de ATV.

Se trata de Juan Cruz Morales, estudiante de 22 años de edad, agredido por sereno de Miraflores, que lo arrastró por el piso, ocasionándole heridas y haciéndole perder prácticamente toda su mercadería.

"Aparecen dos serenos de Miraflores, me jaloneron hasta arrestrarme, no había vendido nada, pero agradezco a las personas que me ayudaron y alentaron. Ahorro 50 soles diarios casi y es mi sustento. Yo no me quedo con nada para mí. Trabajo para estudiar (porque) quiero trabajar en el banco", declaró Juan Cruz Morales.

A continuación, Juan Cruz Morales contó que tiene el apoyo de su madre y una personas especial, ya que estudia hasta las siete de la noche, hora en la que empalma con sus labores en la calle. Se esfuerza la máximo porque añora ser un Administrador Bancario, no sin antes finalizar finalizar su carrera en el Instituto de Formación Bancaria (IFB).

"Mi trabajo consiste en preparar una variedad de sándwiches, quinua, maca, avena, jugos, ensalada de frutas y comidas. Yo mismo las vendo en tapers económicos", sostuvo Juan Cruz Morales.

"Soy una persona trabajadora. No soy ladrón ni delincuente. Mi única dedicación es salir adelante. A mí no me da vergüenza vender; sí, robar, secuestrar, u otros actos delictivos. Solo me sustenta mi ventas de desayunos que cubren mis estudios universitarios y ayudan a mi mamá", puntualizó Juan Cruz Morales.

