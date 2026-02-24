Fernando Guerrero Flores sobrevivió milagrosamente al impacto de un vehículo el pasado 9 de febrero en la avenida Javier Prado. Tras una semana crítica en la Clínica Internacional, el joven ha regresado a su hogar para continuar su recuperación.

Sin embargo, su familia enfrenta ahora problemas económicos por los gastos médicos que superan los S/35.000. Ante esta situación, se vieron obligados a recurrir a préstamos personales para cubrir los costos de atención que generó su internamiento.

El seguro SOAT del automóvil involucrado únicamente financió los primeros tres días de hospitalización. La cobertura se agotó mientras Fernando aún requería cuidados intensivos en la clínica privada.

El conductor responsable, José Mercedes Amaya de Dios de 81 años, se ha mostrado poco colaborador, según denuncia la familia. Aunque pactaron una conciliación, el implicado no se presentó alegando descanso médico, postergando la cita para mañana 25 de febrero.

Arturo Guerrero, padre del joven, denunció además irregularidades en la investigación policial. La PNP no les ha entregado información actualizada sobre las diligencias ni ha retenido el vehículo causante del accidente.

Fernando logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos y ahora se recupera en su vivienda. Aunque presenta mareos constantes y dolores, puede caminar y alimentarse por sí mismo, según contó a Latina.

“Hay un poco de dolor”, narró brevemente el joven durante una entrevista en Latina Noticias.

Su padre confirmó que la recuperación completa será un proceso largo que demandará más gastos médicos. Mientras tanto, la familia espera que el conductor acuda finalmente a la conciliación programada para mañana. Por ello, exigen que asuma total responsabilidad por los daños materiales, físicos y el costo del tratamiento recibido.