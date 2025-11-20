Un joven fue brutalmente agredido con palos y machetes la tarde del lunes frente al colegio Villa Angélica, ubicado en la Urbanización Perú, distrito de San Martín de Porres (SMP). Según informó América Noticias, el ataque se produjo alrededor de las 6:30 p.m., justo cuando los escolares de secundaria salían del plantel y padres de familia se encontraban en la zona.

Videos registrados por testigos muestran cómo los atacantes sorprendieron a la víctima en plena vereda. Aunque algunos padres intentaron intervenir, no lograron impedir la agresión. El joven, quien también portaba un machete, intentó huir hacia la pista, pero recibió múltiples cortes en la espalda y los brazos.

El ataque se detuvo con la llegada de patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gritos desesperados de los presentes.

Pandilleros habrían planeado enfrentamiento

De acuerdo con madres de familia, los agresores serían presuntos pandilleros que llegaron desde ambos extremos de la calle con la intención de atacar a estudiantes vinculados a otras agrupaciones.

“Ellos iban a atacar a algunos niños que están en esas pandillas... cuando hemos venido ya estaban por el río esperando”, relató una madre testigo del hecho.

Un vecino aseguró que la víctima fue rodeada y golpeada repetidamente:

“Le sacaron su casaca y en su brazo le habían dado... lo han abollado acá con machetes”, dijo al mostrar la zona donde quedó tendido el joven, visiblemente ensangrentado.

Padres exigen seguridad y denuncian ingreso de mayor de edad

Ante el riesgo para los estudiantes, auxiliares del colegio cerraron inmediatamente las puertas para evitar que los alumnos salieran y fueran alcanzados por la violencia.

Sin embargo, los padres expresaron su preocupación por la falta de medidas de protección en la zona y denunciaron la presencia de un supuesto estudiante mayor de edad dentro del plantel.

“Tiene 18 años y está con niños de 12 o 13 años”, señaló una madre.

El video del ataque fue difundido horas después en redes sociales por cuentas como “Guerrilla Grone”, lo que incrementó la alarma entre los vecinos.

PNP intervino, pero no hay detenidos

Aunque una patrulla de la PNP llegó al lugar y persiguió a los agresores, hasta el cierre de esta nota no se ha informado sobre detenciones. Las madres de familia pidieron que se establezca vigilancia policial constante en los alrededores del colegio.

“Tenemos miedo de que vuelvan, necesitamos más seguridad”, exigieron.

América Noticias intentó comunicarse con el director del centro educativo y con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), pero no obtuvo respuesta.

Datos clave