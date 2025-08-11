El sabor, la alegría y el ritmo de Junín se apoderaron del Parque Kennedy en Miraflores, donde turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una verdadera fiesta cultural para celebrar el bicentenario del departamento. Entre sonrisas y aplausos, los danzantes de Tarma, Satipo y Chanchamayo hicieron vibrar al público con el contagiante compás de la selva y la sierra central, marcando el inicio de las actividades por los 200 años de creación de la región.

El evento también fue escenario de la inauguración de una exposición fotográfica que recorre las nueve provincias juninenses, mostrando desde los fértiles valles de Jauja, la espiritualidad de Concepción y el legado histórico de Tarma, hasta la exuberante selva de Satipo y Chanchamayo, el fervor patriótico de Huancayo, la herencia quechua, la cultura ancestral de Chupaca y la historia minera de Yauli–La Oroya.

Organizada en conjunto por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, la Municipalidad de Miraflores, el Convento de Santa Rosa de Ocopa y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, la muestra rinde homenaje a dos hitos históricos: el bicentenario del departamento y los 300 años del convento, considerado una joya espiritual y cultural de la región.

La programación festiva se extenderá hasta el 13 de septiembre, día central de las celebraciones, incluirá ferias de productores y artesanos, y un gran concierto en honor a tres músicos centenarios de Junín.

La exposición, de ingreso libre, estará abierta hasta el 17 de agosto e invita al público a sumergirse en la historia, cultura y tradiciones de la región. Se espera la llegada de más de 80 mil visitantes, quienes además podrán disfrutar de la reconocida gastronomía juninense.