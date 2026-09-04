La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, visitó este viernes el buque multipropósito B.A.P. Paita en la Base Naval del Callao para conocer sus capacidades frente a eventuales emergencias asociadas al fenómeno El Niño. La mandataria recibió información sobre la atención médica y observó una demostración de las labores que desarrolla el personal de la Marina de Guerra del Perú.

Fujimori estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y los ministros Rafael Belaunde Llosa y Marco Vinelli Ruiz. Previamente, inspeccionó la zona de salvataje y el área de Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

El B.A.P. Paita será movilizado hacia distintas regiones del país junto con una Brigada de Intervención Rápida. La embarcación podrá trasladar alimentos y maquinaria pesada para apoyar a las poblaciones que enfrenten situaciones de emergencia.

Su capacidad operativa también permitirá brindar atención médica durante las intervenciones. El despliegue forma parte de las acciones previstas para responder ante posibles emergencias relacionadas con El Niño.