Una camioneta híbrida explotó y terminó envuelta en llamasmientras se encontraba cargando en un estacionamiento próximo a la intersección de las avenidas La Fontana y Flora Tristán, en el distrito de La Molina.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender el incidente, registrado poco después de la medianoche de este miércoles 14 de octubre, de acuerdo con la información publicada en el portal web de la institución.

La explosión y el incendio del vehículo generaron preocupación entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para mantenerse a salvo ante la emergencia.

Los bomberos consiguieron extinguir las llamas sin mayores complicaciones. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

De acuerdo con RPP, la camioneta afectada por el siniestro había sido adquirida apenas un mes antes.

Las causas del incendio serán determinadas por la Policía Nacional como parte de las investigaciones correspondientes.