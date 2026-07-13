Un joven profesor de baile de 23 años, denunció que la Municipalidad de La Molina inició un procedimiento administrativo sancionador en su contra por dictar clases gratuitas de baile a adultos mayores en la vía pública. Según relató en el programa ATV, la comuna le otorgó un plazo de cinco días para presentar sus descargos y advirtió que podría recibir una multa de S/8.250, equivalente al 150 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El docente identificado como Leonardo Zeus señaló que no cuenta con los recursos económicos para afrontar una eventual sanción y pidió apoyo mientras continúa el proceso. Además de dedicarse a la enseñanza de baile, indicó que estudia la carrera de Enfermería y solventa sus propios gastos.

Zeus explicó que desde febrero de 2026 brinda clases de manera gratuita a adultos mayores en los exteriores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de La Molina. Según relató, decidió iniciar esta actividad en su tiempo libre después de reencontrarse con una mujer que años atrás lo preparó para recibir la Primera Comunión.

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¿Qué dijo la Municipalidad?

La Municipalidad de La Molina señaló que el procedimiento fue iniciado luego de recibir quejas de vecinos por el ruido y por el uso del espacio público durante las clases. Asimismo, sostuvo que las actividades afectaban el tránsito peatonal y ocupaban zonas destinadas al estacionamiento.

Al explicar los motivos de la intervención, el subgerente de Fiscalización Administrativa, Jhorlan Nestares, indicó que la medida responde a los reportes presentados por residentes del distrito.

“Se quejan por la bulla, porque no pueden transitar libremente por las veredas, porque realizan actividades en los estacionamientos (…) Se está realizando un inadecuado uso del espacio público”, expresó.

El funcionario también informó que la notificación fue emitida luego de realizar mediciones con un sonómetro. De acuerdo con la comuna, los niveles de ruido registrados durante las clases superaban los límites permitidos por la normativa vigente.

Defensa cuestiona el procedimiento

La defensa legal del profesor sostuvo que la notificación presenta presuntas irregularidades que podrían afectar la validez del procedimiento administrativo. El abogado penalista Kevin Herrera, quien también representa a la Asociación del Adulto Mayor de La Molina, afirmó que el documento no fue emitido por un ingeniero que pudiera determinar técnicamente si los niveles de ruido excedían los parámetros establecidos.

Mientras el caso continúa en trámite, Zeus aseguró que la difusión de esta situación también perjudicó sus oportunidades laborales en gimnasios y centros educativos. El joven reiteró que vive solo, financia sus estudios y espera que sus descargos sean evaluados antes de que se adopte una decisión definitiva.