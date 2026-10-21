Un nuevo ataque vinculado a la inseguridad ciudadana se registró en una pollería ubicada en la cuadra 7 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla. Un sujeto ingresó al establecimiento, dejó una nota extorsiva y, antes de escapar, disparó contra el negocio.

El sujeto actuó pese a que el restaurante tenía clientes en su interior. Al escuchar los disparos, los comensales se arrojaron al suelo para protegerse y evitar ser alcanzados por las balas.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el ataque. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa al sujeto ingresar con un casco de motociclista que le cubría el rostro. Luego, se acerca a los trabajadores, los amenaza y deja una nota extorsiva en el local.

Después de dejar la nota extorsiva, el atacante salió del establecimiento y disparó contra la fachada de la pollería. Acto seguido, escapó junto con un cómplice a bordo de una motocicleta, en dirección al pasaje Mar Caribe.

El ataque no dejó personas heridas ni víctimas mortales, pese a los disparos efectuados contra el establecimiento.

Durante la madrugada, efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista llegaron al establecimiento para llevar a cabo las primeras diligencias del caso.

Aunque los propietarios evitaron brindar más detalles sobre el ataque, pidieron reforzar la seguridad en la zona y exhortaron a las autoridades a agilizar las investigaciones para identificar y detener a los responsables.