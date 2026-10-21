El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Wilber Roque, de 40 años, investigado por el presunto feminicidio de su pareja. El hecho ocurrió cerca del asentamiento humano Alto Mirador, en el distrito de Pachacámac, y continúa bajo investigación.

Como parte de las investigaciones para esclarecer el caso, el Ministerio Público realizó diversas diligencias, entre ellas la recolección de evidencias y la toma de declaraciones a los familiares de la víctima. Asimismo, las autoridades revisaron los teléfonos celulares de la mujer y del investigado.

De manera complementaria, la Fiscalía solicitó medidas de protección para los tres hijos menores de edad que la pareja tuvo durante su relación.

Las diligencias fiscales continuarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Entretanto, Wilber Roque permanecerá recluido en un establecimiento penitenciario durante los nueve meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial.