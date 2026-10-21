Un hombre que trabajaba jalando pasajeros para colectivos murió tras ser baleado en los exteriores del Terminal Terrestre Atocongo, ubicado en San Juan de Miraflores.

De acuerdo con los testimonios recogidos por RPP, la víctima, que aún no ha sido identificada, estaba junto a una camioneta blanca cuando dos sujetos llegaron al lugar en una motocicleta.

El atacante que viajaba como copiloto sacó un arma y disparó contra el trabajador sin descender de la motocicleta. Luego, escapó junto con su cómplice en dirección a la Panamericana Sur.

“Ahí vino la moto, dos ocupantes, casco negro, casaca negra. El de atrás, sin bajarse, ha disparado una ráfaga. En tanto, el dueño del vehículo blanco, que estaba parado se tiró al suelo”, indicó un testigo.

En medio del tiroteo, otro jalador de transporte público resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, según informaron las fuentes consultadas.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la escena del ataque armado, acordonaron la zona y dieron paso a las diligencias periciales, durante las cuales se encontraron seis casquillos de bala.

Los restos del jalador de pasajeros fueron llevados a la Morgue Central de Lima, donde se realizarán las diligencias correspondientes como parte de la investigación.