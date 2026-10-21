La Policía Nacional detuvo a seis sospechosos de participar en el intento de secuestro de un empresario, registrado en el distrito de Chorrillos. La intervención se realizó pocas horas después del ataque, como parte de un operativo policial que contempló acciones simultáneas.

Una de las intervenciones policiales se realizó en un hostal situado en la cuadra 17 del jirón Ópalos, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con la información policial, los sospechosos ocupaban una habitación del segundo piso y, al advertir la llegada de los agentes, intentaron huir mientras efectuaban disparos contra ellos. Sin embargo, los efectivos consiguieron reducirlos y arrestaron en el lugar a cuatro personas: tres hombres y una mujer.

En simultáneo, los agentes desplegaron otra intervención en el distrito de Santa Anita, donde detuvieron a otro de los presuntos implicados. Durante el operativo, también encontraron el vehículo que los sospechosos habrían empleado para desplazarse durante el frustrado secuestro.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que se produjo el intento de secuestro en Chorrillos. En las imágenes se observa cómo los sujetos interceptaron al empresario cuando llegaba en una camioneta negra y estaba por ingresar a su taller de importaciones.

En medio del forcejeo para secuestrar al empresario, uno de los delincuentes hirió accidentalmente a su propio cómplice con un disparo. El sujeto sufrió lesiones de gravedad y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital María Auxiliadora.

Aunque la PNP consiguió detener a seis presuntos implicados, aún no ha precisado qué función cumplía cada uno dentro de la organización ni qué acciones permitieron identificarlos y ubicarlos en tan poco tiempo.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que el comandante general que encabezó el operativo ofrezca más información sobre el caso en las próximas horas.