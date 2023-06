La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una menor de 13 reportada como desaparecida hace una semana en Piura. Ella se encontraba trabajando en un taller ubicado en la cuadra 1 del Parque Cánepa, en Gamarra, en el distrito de La Victoria.

“En el quinto piso hemos podido ubicar un taller de confecciones en la cual hemos ubicado a la menor que estaba laborando en este punto. Si ha habido un tema de captación, de transporte y trasladado a la ciudad de Lima, retención en este punto con la finalidad de explotarla laboralmente”, indicó el coronel PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas.

De acuerdo a América Noticias, la menor desapareció el 26 de mayo del caserío de Tobanco, en Piura. La Policía logró ubicarla gracias a que la adolescente le escribió a su madre pidiéndole dinero y le envió un número para que le yapeara.

“Me manifiesta la madre que su hija estaba solicitando dinero para que pueda alimentarse. El requerimiento económico lo hace aparentemente del celular de la señora, la dueña del local. Es donde arroja el número de la empresa y es por ahí que hemos identificado este predio”, señaló Montufar.

Durante la intervención al taller, la Policía encontró a la adolescente y otras tres personas más. La dueña del negocio dijo no saber que era menor de edad. “Yo empecé a sospechar. Le dije: ‘mañana me traes documentos porque eres muy chiquita’. Tengo cámaras que puedo hacer ver. Ella no sabe coser, no sabe hacer nada. Estaba comprometida con mi amigo, quien me la recomendó”.

En el lugar se detuvo a un joven de 18 años, a su tío, quien sería la persona que habría llevado a la adolescente a trabajar, así como a la dueña del taller.