Un delincuente terminó con las piernas heridas al caerle encima el auto de una conductora a la que intentó arrebatarle su celular. El hecho se produjo en la avenida Paseo de la Castellana, en Surco, por donde se encontraba circulando la mujer.

“Yo estaba doblando y vinieron dos personas. Estaba manejando normal. El chico me apuntó con un arma y se aventó al carro. Quiso robarme el celular y yo lo boté. Me decía que se lo dé. Se metió y yo quería levantar la palanca para detener el auto, porque ya veía que me estaba yendo. Yo freno, el carro se voltea y cae encima del sujeto", dijo la mujer.

Hasta el lugar del incidente llegaron los bomberos y serenos, quienes auxiliaron al ratero herido de gravedad, que sufrió un corte de 10 centímetros de largo en el talón izquierdo.