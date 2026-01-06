La Policía Nacional lanzó una seria y contundente advertencia a los ciudadanos venezolanos que se mantienen en el Perú, luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

La ineludible y firme exhortación fue lanzada por el general Víctor Revoredo, flamante jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en diálogo con una radio local, ayer lunes.

“A esos venezolanos que se resisten a vivir bien en el Perú, o se van a Challapalca, o aprovechan esas circunstancias y se van a Venezuela, o lo regresamos como ‘maldito Cris’”, advirtió el conocido oficial.

Revoredo afirmó que tiene “disposiciones específicas” del presidente José Jerí, y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para ejecutar lo señalado.

Sin rodeos

“(Las medidas se realizarán) en un debido proceso, con la proporcionalidad debida, como se hizo con Maldito Cris, en irrestricto respeto a los derechos”, sostuvo en diálogo con RPP.

Como se sabe, el referido hampón venezolano fue abatido por la Policía en 2023, semanas después de que ejecutó a un agente del Serenazgo de Surco, que intentó detenerlo.

Las declaraciones de Revoredo ocurrieron luego de la captura de un ciudadano venezolano presuntamente implicado en el atentado contra un transportista, también venezolano, en Breña.

Como se recuerda, en diálogo con Correo, la directora de la ONG Veneactiva, Nancy Arellano, estimó que un 30 % de venezolanos asentados en el Perú retornaría a su país, tras la caída de Maduro.

La especialista señaló que los primeros en partir serían aquellos ciudadanos que buscan recuperar su estatus profesional y quienes tuvieron que dejar propiedades en su nación de origen.

Finalmente, explicó que del 70% que se mantendrían en el país, un 30 % se quedaría definitivamente debido a que ya formaron familias en tierras peruanas.