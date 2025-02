La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) ratificó que el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez comenzará a operar a partir del 30 de marzo, tal como estaba previsto.

La empresa aseguró que no ha recibido ninguna comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que indique un cambio en la fecha de apertura.

En un comunicado oficial, LAP destacó que se encuentran en la fase final de pruebas, las cuales comenzaron el jueves 27 de febrero y se extenderán hasta el 13 de marzo.

Estas pruebas, tanto unitarias como avanzadas, están diseñadas para verificar los procesos y la integración de los sistemas esenciales, con el objetivo de garantizar una apertura eficiente y segura.

Sin embargo, la posibilidad de una postergación no ha sido descartada por completo. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había mencionado previamente que el nuevo terminal no sería inaugurado si no se garantiza al 100 % la seguridad de los pasajeros y trabajadores.

En ese sentido, LAP afirmó que, de detectarse algún riesgo que comprometa la seguridad, será la primera en informar a las autoridades correspondientes.

Este viernes 28 de febrero, el MTC y LAP tenían programada una reunión para revisar el estatus de las condiciones necesarias para la apertura del nuevo aeropuerto.