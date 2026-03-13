Decenas de ciudadanos permanecen en largas filas en los exteriores de la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ubicada en la cuadra 2 de la avenida Ernesto Díez Canseco, en Miraflores.

Las colas se extienden por varias cuadras y alcanzan incluso el pasaje Tello, mientras las personas esperan su turno para ingresar.

En el lugar se observa a usuarios que aguardan durante varias horas para completar distintos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Entre las gestiones más solicitadas figura el recojo del DNI, tanto de adultos como de menores cuyos documentos ya se encuentran listos.

Para ordenar la atención dentro del local, el ingreso se realiza en grupos. Personal de seguridad permite el acceso de aproximadamente 10 a 20 personas por turno con el fin de evitar aglomeraciones dentro de la oficina.