La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la competencia para emitir licencias de conducir de clase A en la capital, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Con ello, el ministerio dejó de atender este trámite en sus sedes de Lima y en los centros MAC.

La medida se concreta tras la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de transporte terrestre del MTC a la MML, oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, emitida el 28 de enero de este año.

A partir de este cambio, la comuna limeña asume de manera integral el proceso de obtención de brevetes de clase A. Esto incluye las evaluaciones de conocimientos, los exámenes de manejo y la emisión de licencias, tanto para nuevos conductores como para revalidaciones, recategorizaciones y duplicados.

Asimismo, la MML será responsable de autorizar a los establecimientos de salud habilitados para emitir los certificados médicos requeridos, conocidos como ECSALES, necesarios para obtener una licencia de conducir.

Para realizar estos trámites en Lima Metropolitana, los ciudadanos deberán utilizar la plataforma digital de la MML, que será el único canal habilitado para gestionar citas y evaluaciones. En tanto, el MTC continuará a cargo de la rectoría del sistema nacional, incluyendo la normativa, supervisión y administración de los registros, además de mantener su portal para consultas sobre licencias e infracciones.

Largas colas en inicio

En la víspera, la transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad de Lima para la emisión de licencias de conducir generó caos en el inicio de la implementación en el distrito de Comas.

Decenas de ciudadanos acudieron desde tempranas horas al nuevo centro de evaluación, pero se enfrentaron a largas colas, demoras prolongadas y fallas en el sistema.

Los usuarios denunciaron que, pese a llegar desde las seis de la mañana, no pudieron avanzar en sus trámites debido a la falta de operatividad.