Un grupo de padres de familia, docentes y ciudadanos se movilizaron en los exteriores del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, para expresar su rechazo al caso de presunta agresión sexual contra un escolar. Al menos unas 200 personas llegaron desde otros colegios y solicitaron que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.

Los manifestantes utilizaron polos, globos blancos y carteles con mensajes para concientizar sobre la violencia escolar. La concentración contó con presencia policial y culminó frente a la institución educativa.

Algunos docentes se pronunciaron frente a la prensa y cuestionaron las dificultades para intervenir ante situaciones de bullying en los centros educativos. Una de las profesoras señaló que las restricciones establecidas por las normas ministeriales dificultan la corrección de determinadas conductas.

“Desde hace varios años estamos las que somos docentes con las manos atadas porque existen unas normas ministeriales que limitan mucho la corrección de un estudiante”, expresó en RPP.

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San Borja: Padres de familia exigen justicia para adolescente víctima de presunto abuso sexual.



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Pedidos al Ministerio de Educación

Los manifestantes dirigieron sus reclamos al Ministerio de Educación y pidieron medidas para reforzar la protección de niños y adolescentes en las escuelas. Durante la movilización también se escucharon expresiones como “¡Queremos una justicia ejemplar!”, “¡No se pueden vulnerar los derechos de los jóvenes, de los niños!”, “¡Queremos que esto cambie!” y “¡Exigimos justicia!”.

El centro educativo se encuentra bajo cuestionamientos tras una presunta agresión sexual que involucró a seis adolescentes señalados como responsables de violentar a su compañero de 4to secundaria. El caso permanece bajo investigación y los menores implicados ya fueron trasladados a Maranguita, donde cumplen cuatro meses de internamiento preventivo por disposición judicial.