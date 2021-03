Tras la terrible muerte de Guillermo Chunga (23), cómico ambulante conocido como ‘Liendrita’, que fue asesinado de siete disparos, Lucero Gamarra, la joven que le reclamó que reconociera a su hijo, apareció nuevamente en el programa ‘Andrea’ para asegurar que no es responsable del crimen.

“ Yo no soy una asesina, mi conciencia está limpia. Que revisen mis antecedentes penales porque hasta me están calificando de enferma mental, yo no he estado en ningún siquiátrico ni nada”, señaló la joven que días atrás aseguraba que ‘Liendrita’ era el padre de su hijo. Sin embargo, una prueba de paternidad confirmó lo contrario.

Asimismo, la joven que se hizo presente en el programa de Andrea Llosa junto a su madre indicó entre lágrimas que su familia es humilde y que no tiene nada que ver con el asesinato.

“Mi familia encima la mayoría son policías y cómo van a decir que mi familia lo ha amenazado. Mi mamá nomás le dijo ‘si no vienes en 48 horas, vamos a proceder’, pero en ningún momento le ha dicho si no vienes te vamos a matar, ninguna familia mía es así”, agregó Lucero Gamarra.

Pero contó que sí le mostraron una captura en la que una mujer se hace pasar por familiar suyo y lo amenaza de muerte.

Finalmente, Lucero Gamarra sostuvo que ‘Liendrita’ fue una buena persona con ella y que lamenta su partida y de la forma en que ha sucedido.

“Yo de todo corazón lamento la partida de Guillermo, yo jamás pensé que esto podía pasar. Yo en la vida le voy a desear la muerte a alguien y menos de la peor manera. (...) Él siempre fue buena persona conmigo porque nunca ha sido malo conmigo, él no me ha pegado, ni me ha gritado, ni me ha lastimado ni nada”, manifestó Gamarra.

